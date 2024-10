Premio Sacharov all’opposizione venezuelana, Urrutia: “Rappresenta la solidarietà dell’Ue ai venezuelani” (Di giovedì 24 ottobre 2024) I due leader dell'opposizione venezuelana sono stati candidati al Premio Sacharov dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e i Riformisti Europei hanno candidato solo Urrutia. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio L'articolo Premio Sacharov all’opposizione venezuelana, Urrutia: “Rappresenta la solidarietà dell’Ue ai venezuelani” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Premio Sacharov all’opposizione venezuelana, Urrutia: “Rappresenta la solidarietà dell’Ue ai venezuelani” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I due leader dell'opposizionesono stati candidati aldal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e i Riformisti Europei hanno candidato solo. Nei giorni scorsi anche i Patrioti hanno annunciato il loro appoggio L'articolo: “laai” proviene da Il Difforme.

Ue - premio Sacharov agli oppositori venezuelani Machado e Gonzalez - Cerimonia di consegna il 18 dicembre Secondo il governo venezuelano, 2. Chi sono Maria Corina Machado ed Edmundo Gonzalez Urrutia María Corina Machado è stata nominata candidata presidenziale dell’opposizione venezuelana a nome della “Piattaforma democratica unitaria” nel 2023, ma è stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime. (Lapresse.it)

Il premio Sacharov 2024 agli oppositori di Maduro in Venezuela : chi sono Machado e Urrutia - Ovviamente un pretesto per continuare una persecuzione ai suoi danni, che già costringe la politica 56enne a vivere in continuo movimento per sfuggire ai paramilitari chavisti. La loro battaglia contro la dittatura e le repressioni chaviste è sempre stata sostenuta dall’Unione europea, tanto da riconoscere lo stesso Urrutia come «presidente eletto». (Open.online)

Premio Sacharov a capi opposizione venezuelana - 400 persone sono state arrestate durante le manifestazioni che hanno seguito le elezioni e le organizzazioni non governative hanno riportato la morte di 24 persone. Prima delle elezioni, il Parlamento ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni imposte al regime di Maduro e ha criticato la decisione incostituzionale di impedire a figure di spicco dell’opposizione politica, come María Corina Machado, di candidarsi alle elezioni del 2024. (Ildenaro.it)