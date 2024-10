Odore acre e tossico invade la città, il sospetto di roghi in discariche abusive (Di giovedì 24 ottobre 2024) LECCE – Non è un fenomeno nuovo. Anzi, ritorna ciclicamente. Nel 2017 ne scrivemmo in modo approfondito, partendo da segnalazioni di lettori e covando il forte e, riteniamo, fondato sospetto che tutto fosse il frutto di combustione illecita di plastiche e altri tipi di rifiuti. E anche a partire Lecceprima.it - Odore acre e tossico invade la città, il sospetto di roghi in discariche abusive Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LECCE – Non è un fenomeno nuovo. Anzi, ritorna ciclicamente. Nel 2017 ne scrivemmo in modo approfondito, partendo da segnalazioni di lettori e covando il forte e, riteniamo, fondatoche tutto fosse il frutto di combustione illecita di plastiche e altri tipi di rifiuti. E anche a partire

Odore acre e tossico invade la città, il sospetto roghi in discariche abusive - Il fenomeno avvertito a Lecce, questa mattina, amplificato dalla bassa pressione, è tutt'altro che nuovo. Le autorità hanno monitorato aziende speciali e depuratori, ma non ci sono state perdite ... (lecceprima.it)

