Non si uccidono così anche i cavalli? Kazan e le elezioni provinciali in Sicilia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Elia, uno dei grandi cineasti americani, in un film del 1969 descrisse con potente drammaticità la Grande Depressione del 1929. In questa pellicola si vede per l’intera durata una gara di ballo frenetica con un premio in denaro alla coppia vincitrice, e tante persone colpite dalla crisi economica, ormai in miseria, che ballavano fino a morire, per tentare di incassare quel premio e sopravvivere, come deifrustati a sangue dalla malasorte. La stessa cosa sta succedendo in, si sta per aprire una riffa rivolta ad aspiranti politici, o al recupero di residuati bellici, a giovani promesse o a vecchi arnesi. Si chiamanodirette, perché quelle indirette, senza candidati da spremere fino al midollo, vigenti nel resto d’Italia, non le vogliono fare.