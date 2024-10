Napoli, sparatoria nella notte: morto 16enne, ferite altre due persone (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – sparatoria nella notte in centro a Napoli: ucciso un 16enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. Secondo quanto si apprende, la sparatoria è avvenuta in corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia. — Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –in centro a: ucciso unduesonogravemente e ricoverate in ospedale. Secondo quanto si apprende, laè avvenuta in corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia. — [email protected] (Web Info)

