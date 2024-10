Mattarella: ‘alluvioni sono conseguenza dei mutamenti climatici’ (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Le alluvioni stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non conoscevamo. conseguenza evidente di mutamenti climatici. Ma i drammi a cui sono costrette migliaia di famiglia sono anche conseguenza di trasformazioni intervenute da decenni nei territori”. Per questo “è necessario un impegno di carattere straordinario che coinvolga istituzioni e società civile, Imolaoggi.it - Mattarella: ‘alluvioni sono conseguenza dei mutamenti climatici’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Le alluvioni stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non conoscevamo.evidente diclimatici. Ma i drammi a cuicostrette migliaia di famigliaanchedi trasformazioni intervenute da decenni nei territori”. Per questo “è necessario un impegno di carattere straordinario che coinvolga istituzioni e società civile,

