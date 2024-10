Matilda De angelis “Società ancora maschilista e patriarcale” (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Anche negli ambienti dell’avvocatura e della medicina “si sottolinea sempre di più la discrepanza tra gli uomini e le donne, nell’attenzione e nel trattamento che viene riservato agli uni e alle altre. I tempi stanno cambiando e c’è un’attenzione che però non deve diventare morbosa e pornografica. Purtroppo ci muoviamo ancora in una Società pregna di maschilismo, patriarcato, misoginia in tutti gli ambiti. Sicuramente ora c’è un’attenzione diversa. Attraverso la serie su Lidia Poèt, riusciamo a sottolineare temi che purtroppo sono ancora attuali e che purtroppo sono figli della storia dell’umanità”. Unlimitednews.it - Matilda De angelis “Società ancora maschilista e patriarcale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Anche negli ambienti dell’avvocatura e della medicina “si sottolinea sempre di più la discrepanza tra gli uomini e le donne, nell’attenzione e nel trattamento che viene riservato agli uni e alle altre. I tempi stanno cambiando e c’è un’attenzione che però non deve diventare morbosa e pornografica. Purtroppo ci muoviamoin unapregna di maschilismo, patriarcato, misoginia in tutti gli ambiti. Sicuramente ora c’è un’attenzione diversa. Attraverso la serie su Lidia Poèt, riusciamo a sottolineare temi che purtroppo sonoattuali e che purtroppo sono figli della storia dell’umanità”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Citadel : Diana a Lidia Poët - ottobre è il mese di Matilda De Angelis - Matilda De Angelis: una star camaleontica Per presentare Matilda De Angelis non servono parole: classe 1995, ha esordito nel mondo del cinema nel 2016 con il film Veloce come il vento e, da quel momento, la sua carriera è stata in costante ascesa grazie a ruoli di grande spessore in film italiani firmati da registi come Sydney Sibilia e Sergio Castellitto. (Dilei.it)

«Diana» - lo spin-off di Citadel con Matilda De Angelis - Si chiama Citadel, ma il nome proprio della sua protagonista la contraddistingue dall'originale. Diana, presentata a Roma la scorsa settimana, è uno spin-off, figlia (legittima) del franchise che Amazon ha lanciato nel 2023. Continua a leggere . (Laverita.info)

Alessandro De Santis dei Santi Francesi : chi è fidanzato di Matilda De Angelis - Matilda De Angelis e Alessandro De Santis: una storia d'amore nata su Instagram, chi è il fidanzato dell'attrice e leader dei Santi Francesi. L'articolo Alessandro De Santis dei Santi Francesi: chi è fidanzato di Matilda De Angelis proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)