Lutto a Valmadrera: morto Gian Battista Villa, fondatore della Polisportiva (Di giovedì 24 ottobre 2024) Forte cordoglio a Valmadrera per l'improvvisa scomparsa di Gian Battista Villa. L'uomo, 74 anni, era stato trai i catechisti che don Eugenio chiamò nel 1974 per fondare la Polisportiva Valmadrera. Per oltre vent'anni Tita, com'era soprannominato, ha avuto un ruolo importante all'interno del Leccotoday.it - Lutto a Valmadrera: morto Gian Battista Villa, fondatore della Polisportiva Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Forte cordoglio aper l'improvvisa scomparsa di. L'uomo, 74 anni, era stato trai i catechisti che don Eugenio chiamò nel 1974 per fondare la. Per oltre vent'anni Tita, com'era soprannominato, ha avuto un ruolo importante all'interno del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto a Valmadrera: morto Gian Battista Villa, fondatore della Polisportiva - Forte cordoglio a Valmadrera per l'improvvisa scomparsa di Gian Battista Villa. L'uomo, 74 anni, era stato trai i catechisti che don Eugenio chiamò nel 1974 per fondare la Polisportiva Valmadrera. Per ... (leccotoday.it)

Valmadrera piange Gian Battista Villa, fu tra i fondatori della Polisportiva - Tanto dolore per la sua improvvisa scomparsa all’età di 74 anni “Una persona generosa, disponibile, era presente in altre attività di volontariato” VALMADRERA – “Il presidente, i dirigenti e tutta la ... (msn.com)