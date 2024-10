Terzotemponapoli.com - L’intervento di Mariano Bogliacino a Delietta Gol

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024), ex giocatore di Napoli e Lecce, ha partecipato come ospite alla trasmissione televisiva “Gol”, in onda su PrimaTivvù. Durante il suo intervento, ha espresso il suo entusiasmo per la partita tra Napoli e Lecce, ricordando con affetto il suo passato in entrambe le squadre. Sebbene non riesca a seguire regolarmente il calcio italiano,ha affermato che questa gara lo appassiona particolarmente, vista la sua storia con entrambe le formazioni.: I ricordi di Napoli e Lecceha sottolineato il legame profondo che lo unisce a entrambe le città e squadre. Ha definito sia Napoli che Lecce come “piazze molto calde”, sottolineando l’atmosfera appassionata che caratterizza i loro tifosi.