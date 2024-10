L’enciclica del Papa e il suo legame con il Sacro Cuore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proprio oggi, 24 ottobre, è stata pubblicata la nuova enciclica di Papa Francesco – quarta per il suo pontificato -, sul tema della devozione al Cuore di Gesù, denominata Dilexit nos (ossia: Ci ha amati). Tale elaborato raccoglierà le riflessioni di testi inerenti, finanche, precedenti magisteri ricadendo, pertanto, nell’anno delle celebrazioni per il 350 esimo L’enciclica del Papa e il suo legame con il Sacro Cuore L'Identità. Lidentita.it - L’enciclica del Papa e il suo legame con il Sacro Cuore Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proprio oggi, 24 ottobre, è stata pubblicata la nuova enciclica diFrancesco – quarta per il suo pontificato -, sul tema della devozione aldi Gesù, denominata Dilexit nos (ossia: Ci ha amati). Tale elaborato raccoglierà le riflessioni di testi inerenti, finanche, precedenti magisteri ricadendo, pertanto, nell’anno delle celebrazioni per il 350 esimodele il suocon ilL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi 22 ottobre è la festa di San Giovanni Paolo II : il papa dei record che insegna ad aprire il cuore a Cristo - La memoria liturgica di San Giovanni Paolo II viene celebrata oggi 22 ottobre, anniversario della sua messa di inizio pontificato. Il pontefice polacco è un pilastro della Chiesa e continua ad essere un faro. . Fu un giorno storico. . Il ricordo di San Giovanni Paolo II, che si commemora oggi 22 ottobre, è sempre più vivo. (Lalucedimaria.it)

Vaticano : ‘Dilexit nos’ - nuova enciclica del Papa su amore Cuore Gesù - L’Enciclica, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, sarà presentata giovedì 24 ottobre 2024, alle 12. Bruno Forte, Teologo, Arcivescovo di Chieti-Vasto (Italia) e sorella Antonella Fraccaro, Responsabile Generale delle Discepole del Vangelo. Roma, 21 ott. . Interverranno mons. (LaPresse) – ‘Dilexit nos – Lettera Enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo’, è questo il titolo della nuova Enciclica di Papa Francesco. (Lapresse.it)

“Che bella giornata. Speriamo che non piova”, Gabriele Corsi scrive del papà e dell’avventura in un manicomio - Lo dico perché l’ho promesso a Gabriele Corsi che ha messo il cuore e versato tante lacrime per scrivere “Che bella giornata. Speriamo che non piova” (Cairo, euro 17, ebook 10,99). Un romanzo ... (sorrisi.com)

Rubati i giocattoli sulla tomba del piccolo Tristan, morto di leucemia - L’appello del bambino padovano di 3 anni e 8 mesi stroncato dalla malattia. Sono state portate via ripetutamente le sue adorate macchinine: «Vi prego, ... (mattinopadova.gelocal.it)

Sant’Antonio Maria Claret, 24 ottobre 2024/ Oggi si ricorda il fondatore dell’Ordine dei Clarettiani - Sant'Antonio Maria Claret fu un missionario molto amato soprattutto a Cuba, dove visse diventando arcivescovo. Ebbe una vita difficile e morì in esilio ... (ilsussidiario.net)