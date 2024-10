.com - L’albero liquido che purifica l’ambiente urbano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Immaginate di camminare per le strade affollate di una metropoli e imbattervi in una struttura futuristica che sembra pulsare di vita propria. Non è fantascienza, ma la realtà del LIQUID 3, il primo fotobioreattoredella Serbia che sta rivoluzionando il modo in cui pensiamo allazione dell’aria nelle nostre città. Un gigante verde in miniatura LIQUID 3 si erge come un monumento vivente alla biotecnologia, un vero e proprio “albero” che racchiude nei suoi 600 litri d’acqua un esercito microscopico di alleati nella lotta all’inquinamento: le microalghe. Questi minuscoli organismi, veri e propri campioni della fotosintesi, sono capaci di un’impresa titanica: catturare fino a 50 volte più anidride carbonica rispetto ai loro cugini legnosi, gli alberi tradizionali.