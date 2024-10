Inter-news.it - Infortunio Carlos Augusto, salta Inter-Juventus! Il punto sugli altri tre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovoper l’, quello di. Il brasiliano salteràdi domenica alle 18. Iltre infortunati. OUT – Risultati positivi, ma infermeria piena per l’. Ieri, altra vittoria, stavolta in Champions League contro lo Young Boys, ma anche nuovo. Si tratta di. Il brasiliano ha lasciato il campo prima dell’ora di gioco per un problema ai flessori. Si parla di risentimento, come anche spiegato da Andrea Paventi, ospite negli studi di Sky Sport. Emergenza dunque per la Beneamata, che conta già tre infortuni recenti, come Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e Kristjan Asllani, più un altro di lungo corso come Tajon Buchanan. Oggi squadra a riposo, da domani si penserà a, partita che sarà presentata peraltro da Simone Inzaghi alla vigilia in conferenza stampa.