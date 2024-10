Il questore di Firenze eletto Accademico delle Arti del Disegno (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, è stato eletto "Accademico Corrispondente della Classe di Discipline Umanistiche e Scientifiche" della prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno, presieduta dalla professoressa Cristina Acidini, illustre storica dell'arte. La cerimonia ufficiale di consegna del titolo onorifico è avvenuta il 18 ottobre, giorno in cui la Chiesa L'Articolo Il questore di Firenze eletto Accademico delle Arti del Disegno proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildella provincia di, Maurizio Auriemma, è statoCorrispondente della Classe di Discipline Umanistiche e Scientifiche" della prestigiosa Accademiadel, presieduta dalla professoressa Cristina Acidini, illustre storica dell'arte. La cerimonia ufficiale di consegna del titolo onorifico è avvenuta il 18 ottobre, giorno in cui la Chiesa L'colo Ildidelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal Questore di Firenze 100 Daspo ai tifosi del Milan trovati con mazze e spranghe - In questi ultimi casi la durata del provvedimento partirà da un minimo di 5 anni. . Sono in fase di elaborazione ulteriori 23 provvedimenti analoghi con prescrizioni, per altrettanti tifosi rossoneri. Questi ultimi sarebbero tutti già noti alle forze di polizia per precedenti violazioni della stessa natura e con a carico analoghi provvedimenti. (Corrieretoscano.it)

Polizia - Giovanni Pampillonia lascia Palermo : è il nuovo vicario del questore di Firenze - Il primo dirigente, palermitano, 54 anni, laureato in Giurisprudenza e Sociologia, con un. . Il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha dato il suo benvenuto al primo dirigente della polizia Giovanni Pampillonia, che da adesso assume l'incarico di vicario del questore della provincia di Firenze. (Palermotoday.it)

Giovanni Pampillonia nuovo vicario del Questore di Firenze - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha dato questa mattina il suo benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato Giovanni Pampillonia, che da oggi assume l'incarico di Vicario del Questore della provincia di Firenze. (Webmagazine24.it)