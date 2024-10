Il nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, cosa sappiamo: il progetto unico dopo anni di scontri (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ultimo incontro che si è tenuto a Roma tra il sindaco Sala, le dirigenze di Inter e Milan e i ministri Giuli e Abodi pare abbia indicato la volontà da parte delle società di lavorare a uno stadio unico accanto al 'Meazza' a San Siro. Si tratta di un'ipotesi già presa in considerazione 5 anni fa, alla quale si sono susseguiti anni di scontri e controproposte. Fanpage.it - Il nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, cosa sappiamo: il progetto unico dopo anni di scontri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ultimo incontro che si è tenuto a Roma tra il sindaco Sala, le dirigenze die i ministri Giuli e Abodi pare abbia indicato la volontà da parte delle società di lavorare a unoaccanto al 'Meazza' a San. Si tratta di un'ipotesi già presa in considerazione 5fa, alla quale si sono susseguitidie controproposte.

