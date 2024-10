Halloween da paura? No, grazie! Molto meglio un Boo Basket: i consigli per realizzarlo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dimenticate i soliti costumi e zucche illuminate: il nuovo modo di vivere Halloween passa attraverso cestini decorati e personalizzati, pieni di oggetti che mescolano il cozy all’inquietante. Quest’anno, a spiccare tra le nuove tendenze è il Boo Basket, una vera esplosione su TikTok. È il regalo perfetto per stupire amici o partner, un mix irresistibile tra dolcezza e brivido. Un’occasione per trasformare la giornate del 31 ottobre facendola diventare più intima, creativa e, ovviamente, super social. Iodonna.it - Halloween da paura? No, grazie! Molto meglio un Boo Basket: i consigli per realizzarlo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dimenticate i soliti costumi e zucche illuminate: il nuovo modo di viverepassa attraverso cestini decorati e personalizzati, pieni di oggetti che mescolano il cozy all’inquietante. Quest’anno, a spiccare tra le nuove tendenze è il Boo, una vera esplosione su TikTok. È il regalo perfetto per stupire amici o partner, un mix irresistibile tra dolcezza e brivido. Un’occasione per trasformare la giornate del 31 ottobre facendola diventare più intima, creativa e, ovviamente, super social.

