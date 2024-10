Free Spirits: un viaggio nel cuore del rock al Punk Tank café (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre, il Punk Tank café di Piazza Dante ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati: il live dei Free Spirits con la loro coinvolgente “rock History”. Un’esperienza unica, dove la musica diventa racconto. Carmine Aymone, giornalista, critico musicale e scrittore, ci guiderà in un affascinante excursus tra i grandi classici del rock, alternando aneddoti, curiosità e interpretazioni live insieme a Massimiliano De Gregorio (tastiere/voce), Francesco Di Giunta (chitarra) e Mino Milano (basso), musicisti d’esperienza. Dalle energiche note dei Deep Purple ai suoni più introspettivi dei Pink Floyd, passando per i riff indimenticabili dei Led Zeppelin e le ballate emozionanti degli U2: sarà un viaggio nel cuore del rock, un’occasione per riscoprire la potenza evocativa di canzoni che hanno segnato generazioni. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre, ildi Piazza Dante ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati: il live deicon la loro coinvolgente “History”. Un’esperienza unica, dove la musica diventa racconto. Carmine Aymone, giornalista, critico musicale e scrittore, ci guiderà in un affascinante excursus tra i grandi classici del, alternando aneddoti, curiosità e interpretazioni live insieme a Massimiliano De Gregorio (tastiere/voce), Francesco Di Giunta (chitarra) e Mino Milano (basso), musicisti d’esperienza. Dalle energiche note dei Deep Purple ai suoni più introspettivi dei Pink Floyd, passando per i riff indimenticabili dei Led Zeppelin e le ballate emozionanti degli U2: sarà unneldel, un’occasione per riscoprire la potenza evocativa di canzoni che hanno segnato generazioni.

Rock'n'roll stories: aneddoti e canzoni dal vivo al Punk Tank con i Free Spirits - Il rock suonato ma soprattutto raccontato, dal vivo, da musicisti esperti della Golden Age del Rock: nuovo appuntamento con la Rock History, il live format dei ... (ilmattino.it)

