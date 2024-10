Lanazione.it - Forte maltempo in Toscana nelle prossime ore. Poi la svolta: estate di San Martino in anticipo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Dopo giorni di, lo scenario meteo inè destinato a cambiare. In arrivo la tanto attesa, da domenica 27 ottobre tornerà il bel tempo quasi ovunque, almeno fino al ponte di Ognissanti. Allerta arancione inPrevisioni meteo inLa prossima settimana sarà dunque in prevalenza soleggiata seppur con l'insidia di nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura.ore, intanto, avremo diffusocon piogge e temporali, anche diintensità, sparsi su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi;in particolare fenomeni persistenti su, Umbria e Lazio. Ciò è dovuto alla presenza di correnti umide che portano da giorni molte nuvole e precipitazioni diffuse.