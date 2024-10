Fiorentina, Ikoné: “Potevo fare tre gol, ma sono comunque felice” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Potevo fare tripletta, peccato per l’errore nel finale. C’era un difensore vicino a me, volevo calciare forte e pensavo che lui scivolasse, ma ho sbagliato. Peccato, ma sono contento perché ho fatto due gol e ho giocato molto bene. La squadra ha vinto contro una formazione ostica, siamo soddisfatti“. Jonathan Ikoné ha commentato così la sua prestazione contro il San Gallo, nel match di Conference League vinto 4-2 dalla Fiorentina. Ancora una volta è arrivata la svolta dopo l’intervallo: “Sappiamo tutti quando e cosa sbagliamo. Oggi avevamo regalato un gol e volevamo fare meglio. Sin qui mi era mancata tanto la rete, quell’ultimo passo davanti alla porta. Lavoro per fare meglio e oggi ho fatto doppietta. Spero di continuare così, questo può essere un nuovo inizio della mia esperienza a Firenze“, ha concluso Ikonè. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “tripletta, peccato per l’errore nel finale. C’era un difensore vicino a me, volevo calciare forte e pensavo che lui scivolasse, ma ho sbagliato. Peccato, macontento perché ho fatto due gol e ho giocato molto bene. La squadra ha vinto contro una formazione ostica, siamo soddisfatti“. Jonathanha commentato così la sua prestazione contro il San Gallo, nel match di Conference League vinto 4-2 dalla. Ancora una volta è arrivata la svolta dopo l’intervallo: “Sappiamo tutti quando e cosa sbagliamo. Oggi avevamo regalato un gol e volevamomeglio. Sin qui mi era mancata tanto la rete, quell’ultimo passo davanti alla porta. Lavoro permeglio e oggi ho fatto doppietta. Spero di continuare così, questo può essere un nuovo inizio della mia esperienza a Firenze“, ha concluso Ikonè.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova allerta meteo a Bologna: scuole chiuse venerdì. Comune: “Favorite lo smartworking” - Neanche una settimana e Bologna si ritrova a dover fronteggiare una nuova allerta meteo. La previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spav ... (ilfattoquotidiano.it)

Cosa fare se un familiare rifiuta di fornire i dati Isee? - Rimedi legali e pratici per sopperire al diniego del parente che non collabora: come ottenere in tempi rapidi un Isee completo e valido. (laleggepertutti.it)

Nicola Savino imita Brunori Sas, lo sketch con il cantante: “È contagioso” - Brunori Sas parla con Brunori Sas. Non è il multiverso, ma un classico siparietto di Deejay Chiama Italia quando il cantautore è ospite di Radio DEEJAY nel programma in onda ogni mattina feriale dalle ... (deejay.it)

Chi sono The Foolz concorrenti X Factor 2024?/ “Siamo stati un anno a casa a scrivere canzoni” - Chi sono The Foolz sono una rockband di Verona dalla grinta contagiosa e che sono piaciuti anche per la loro presenza scenica a X Factor 2024. Saranno nel Team La Furia. (ilsussidiario.net)

L'allenatore suona la carica dopo la flessione del periodo: "Prendiamo troppi gol, dobbiamo essere più cattivi" - L'allenatore suona la carica dopo la flessione del periodo: "Prendiamo troppi gol, dobbiamo essere più cattivi" ... (gazzetta.it)