Filippo Turetta in Tribunale: «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin (Di giovedì 24 ottobre 2024) Filippo Turetta sarà presente domani nell'aula dove si celebra il processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin e si sottoporrà all'interrogatorio. Confermata, dunque, la Ilgazzettino.it - Filippo Turetta in Tribunale: «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sarà presentenell'aula dove si celebra ilper l'die siall'. Confermata, dunque, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta - il processo e le app. "Vi dico come spiava Giulia Cecchettin" - L’esperto al Giornale: "È improbabile che abbia usato un software per il controllo del cellulare". Ecco perché ha sfruttato strumenti nati per altri scopi e come difendersi. (Ilgiornale.it)

Lo sguardo di Filippo Turetta. Timido - freddo e distaccato. Ma cosciente di cosa ha fatto - La timidezza, l’aria insicura, dipingono il ritratto di un ragazzo fragile, quasi trasparente. Ma dietro questa facciata di normalità si nasconde una mente oscura: quella di un narcisista covert. Ma lo è. Un gesto goffo, mentre porta il dito all’occhio, nel tentativo disperato di evocare un’emozione che non arriva. (Quotidiano.net)

Lo sguardo di Filippo Turetta : timido - freddo e distaccato. Ma cosciente di cosa ha fatto - ” Ma lo è. Non una lacrima è scesa mentre ricostruiva i colpi inferti a Giulia. Il corpo di Turetta continua a rivelare ciò che le parole tentano di nascondere: una piena coscienza di ciò che ha fatto, ma un’incapacità totale di accettarne la responsabilità. Il suo corpo sembra voler dire: “Non sono così pericoloso. (Quotidiano.net)