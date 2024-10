Tpi.it - Esplosione alla Toyota di Bologna, due operai morti. Oggi era previsto uno sciopero per la sicurezza

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Duesonoe altri undici sono rimasti feriti in un’nella fabbrica dellaMaterial Handling a Borgo Panigale, in provincia di. A perdere la vita Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, entrambi di: uno è morto sul colpo, l’altro dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore in gravissime condizioni. Gli undici colleghi feriti sono ricoverati tra il Maggiore e l’ospedale di San Giovanni in Persiceto: uno di loro è grave e ha subito un intervento chirurgico, gli altri hanno contusioni più lievi; nessuno sarebbe in pericolo di vita. L’incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre., giovedì 24, era già in programma unodi due ore indetto dai sindacati proprio per chiedere all’azienda migliori condizioni di