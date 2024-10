Doppio colpo Juve, chi sono il difensore e il nuovo attaccante bianconero: i profili graditi a Motta (Di giovedì 24 ottobre 2024) In casa Juve si pensa già al mercato e c’è la consapevolezza che serve intervenire in diversi reparti. Motta chiede rinforzi. La Juve e Thiago Motta sono reduci da una pesante sconfitta in Champions League, un sorprendente ko contro lo Stoccarda che complica i piani nella corsa alla Top 8 del club bianconero. La formazione torinese cerca rinforzi e sono alcuni reparti dove intervenire il prima possibile. chi sono il nuovo difensore e il nuovo bomber Juve (Lapresse) TvPlayLa rottura del crociato del brasiliano Bremer ha cambiato i piani di Giuntoli, chiamato obbligatoriamente a intervenire sul mercato per un difensore. Il sogno è il coreano Kim, ma è un giocatore che potrebbe arrivare solo a giugno e non è semplice trovare l’accordo con il Bayern Monaco. Un’alternativa di lusso è l’ex Inter Skriniar, ai ferri corti con il Psg e che potrebbe arrivare in prestito. Tvplay.it - Doppio colpo Juve, chi sono il difensore e il nuovo attaccante bianconero: i profili graditi a Motta Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In casasi pensa già al mercato e c’è la consapevolezza che serve intervenire in diversi reparti.chiede rinforzi. Lae Thiagoreduci da una pesante sconfitta in Champions League, un sorprendente ko contro lo Stoccarda che complica i piani nella corsa alla Top 8 del club. La formazione torinese cerca rinforzi ealcuni reparti dove intervenire il prima possibile. chiile ilbomber(Lapresse) TvPlayLa rottura del crociato del brasiliano Bremer ha cambiato i piani di Giuntoli, chiamato obbligatoriamente a intervenire sul mercato per un. Il sogno è il coreano Kim, ma è un giocatore che potrebbe arrivare solo a giugno e non è semplice trovare l’accordo con il Bayern Monaco. Un’alternativa di lusso è l’ex Inter Skriniar, ai ferri corti con il Psg e che potrebbe arrivare in prestito.

È il sogno di Thiago Motta : nuovo bomber per la Juventus a gennaio - Calciomercato Juventus, Zirkzee e Lucca nella lista di Giuntoli per l’attacco La Juventus sta faticando più del dovuto in fase realizzativa e si ritrova in questa prima parte di stagione senza un vice Vlahovic in attacco, complicando e non poco le possibilità di scelta da parte di Thiago Motta. Milik rimane ai box per l’infortunio prolungato al ginocchio e non rientrerà prima di metà dicembre, privando così Thiago Motta di una freccia preziosa nel proprio arco per le rotazioni in attacco. (Calciomercato.it)