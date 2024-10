News.robadadonne.it - “Devo prendermi cura della mia salute”: perché Angelina Mango ha annullato il tour

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha deciso di fermarsi e prendersi un po’ di tempo a causa di un problema di: cancellate le 8 date del suo(già sold out) in programma dal 26 ottobre al 27 novembre. La cantante originaria di Maratea, 23 anni, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con La noia, portata anche all’Eurovision facendo ballare tutta l’Europa, ha annunciato che si fermerà per prendersidi se stessa, interrompendo il suogià sold out. Dopo la data di Napoli, a metà ottobre, la cantante era stata colpita da una rinofaringite acuta.aveva comunicato ai suoi fan su Instagram che a causasuasi sarebbe fermata per qualche giorno, ma ora la cantante ha condiviso una lunga lettera con i suoi fan, spiegando che deve dare priorità alla suae che hale date europee del