Ilrestodelcarlino.it - Crollo nel Rio Agina. Altre pareti a rischio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Crolla la parete laterale del Riovicino a piazza Gramsci a Misano, non distante dalle scuole. E non è il solo cedimento che i tecnici del Consorzio di bonifica assieme a quelli del municipio hanno verificato lungo il rio. Ci sono altri due punti in cui lestanno cedendo tanto che al momento sono state puntellate in attesa di un intervento. "Il cedimento - ricostruisce l’accaduto il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni - si è verificato domenica dopo le abbondanti piogge del fine settimana precedente. Il canale del Rioè stato costruito almeno mezzo secolo fa con strutture in cemento armato scatolari, ma senza copertura. Sono di fatto delle ‘C’. Evidentemente i materiali si sono deteriorati e con gli ultimi fenomeni atmosferici una sezione di questa struttura scatolare ha ceduto".