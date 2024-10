Lapresse.it - Corte Aia deferisce la Mongolia ad Assemblea Stati per il mancato arresto di Putin

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Camera preliminare II dellapenale internazionale (CPI) con sede all’Aia ha ritenuto che la, non avendo arrestato il presidente russo Vladimirmentre si trovava sul suo territorio, non ha ottemperato alla richiesta delladi cooperare in tal senso, in contrasto con le disposizioni dello Statuto di Roma, impedendo così alladi esercitare le sue funzioni e i suoi poteri. È quanto fa sapere la stessa Cpi in una nota. “Grave la mancata cooperazione” Per la “gravità della mancata cooperazione dellacon la, la Camera ha ritenuto necessario deferire la questione all’deglimembri”, si legge nella nota, che ricorda come i Paesi aderenti allaabbiano “il dovere di arrestare e consegnare gli individui soggetti a mandati della Cpi, indipendentemente dalla posizione ufficiale o dalla nazionalità”.