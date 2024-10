Chi è Marialuisa Jacobelli, la donna che conferma di avere una liaison con Francesco Totti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti al centro del gossip: l'ex calciatore è stato avvistato con la giornalista sportiva. L'articolo Chi è Marialuisa Jacobelli, la donna che conferma di avere una liaison con Francesco Totti proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Chi è Marialuisa Jacobelli, la donna che conferma di avere una liaison con Francesco Totti Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)al centro del gossip: l'ex calciatore è stato avvistato con la giornalista sportiva. L'articolo Chi è, lachediunaconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Marialuisa Jacobelli - la nuova fiamma di Francesco Totti - Si segnala invece un post sui social velatamente ironico sulla vicenda da parte di Ilary Blasi. Angelini perseguitava l’ex fidanzata Jacobelli con mail, telefonate, appostamenti e in almeno un’occasione l’avrebbe anche aggredita fisicamente. Il legame tra i due sarebbe clandestino: Totti, infatti, da tre anni – dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi – è fidanzato con la flower designer Noemi Bocchi, classe 1988. (Tpi.it)

“Ilary Blasi appena l’ha saputo…”. Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli - immediata la reazione dell’ex moglie - Francesco Totti di nuovo in cima al gossip. Il video del monologo è nel post della pagina fan della conduttrice. Che riporta anche la reazione di Ilary Blasi. “Ah mà hai sentito? Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco? – dice, riferendosi alla guerra delle borsette e dei Rolex finita anche in tribunale – no mà peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente… Mi sa che mi aspetta una serata nera“. (Caffeinamagazine.it)

Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli? Le prove schiaccianti (FOTO) - La fidanzata dell’ex calciatore è ormai parte della famiglia a tutti gli effetti, come ha dimostrato anche la letterina della piccola Isabel in occasione del suo compleanno. Cosa succederà adesso? Le foto Nelle foto del settimanale Gente si vedono Totti e Marialuisa entrare in un albergo di Roma e, un’ora e mezza più tardi, uscire insieme. (Donnapop.it)