Rompipallone.it - Bologna-Milan, partita rinviata: il motivo e quando sarà recuperata

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Ottobre 2024 19:35 di Alessandro Basta Latraè stataufficialmente: ildella scelta erecuperato il match Il match trasi preannunciava come uno dei più aperti e spumeggianti della nona giornata di Serie A, con grande curiosità nel vedere lo stato di forma delle due squadre dopo gli impegni in Champions League. Ciancora da attendere un bel po’, però, perché laè stataufficialmente. La notizia era nell’aria da qualche ora, tanto che l’incontro era già stato etichettato come ‘a rischio’. Pochi minuti fa, è arrivata anche la comunicazione ufficiale che stabiliva come ladovesse esserenon si gioca: ile la decisione ufficiale L’incontro traera in programma sabato alle ore 18.00, ma non si disputerà come da calendario.