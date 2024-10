Bloccata “Avetrana – Qui non è Hollywood”: la replica di Disney (Di giovedì 24 ottobre 2024) Polemiche sulla serie Divampano le polemiche e le discussioni sulla serie tv, Avetrana – Qui non è Hollywood, la cui messa in onda è stata rinviata. Oggi, da Disney +, piattaforma che doveva trasmettere il contenuto, hanno rotto il silenzio in alcune stories, spiegando che per ora è rimandata la programmazione. Poi, la casa di produzione Groenlandia e Disney, hanno spiegato: “Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood è rinviato – hanno anche aggiunto che – le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”. Il regista, Pippo Mezzapesa, nelle ultime ore ha detto: “Tutte queste critiche preventive mi lasciano perplesso, proprio perché preventive. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Polemiche sulla serie Divampano le polemiche e le discussioni sulla serie tv,– Qui non è, la cui messa in onda è stata rinviata. Oggi, da+, piattaforma che doveva trasmettere il contenuto, hanno rotto il silenzio in alcune stories, spiegando che per ora è rimandata la programmazione. Poi, la casa di produzione Groenlandia e, hanno spiegato: “Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata– Qui non èè rinviato – hanno anche aggiunto che – le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”. Il regista, Pippo Mezzapesa, nelle ultime ore ha detto: “Tutte queste critiche preventive mi lasciano perplesso, proprio perché preventive.

“Perché non va più in onda”. Fermata la serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ su Sarah Scazzi - Ora, un’udienza è fissata per il 5 novembre, dove le parti coinvolte potranno esprimere le loro posizioni e argomentare le proprie ragioni riguardo alla trasmissione o meno della serie. Bloccata la serie su Avetrana e l’omicidio di Sarah Scazzi L’omicidio di Sarah Scazzi, che scosse profondamente il Paese, ha lasciato cicatrici profonde anche nella comunità locale. (Caffeinamagazine.it)

Avetrana - Qui non è Hollywood : confermato il rinvio della serie - la risposta della Disney - Tuttavia, le due società hanno espresso tutto il loro disaccordo nei confronti della decisione giuridica: "Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti". Disney e Groenlandia, che hanno prodotto la serie sul caso di Avetrana, si sono espresse contro la decisione del Tribunale Come riportato nella giornata di ieri, Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. (Movieplayer.it)

