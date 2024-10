Blitz nell'area monumentale: sequestrate oltre 1300 maglie sportive false (Di giovedì 24 ottobre 2024) sequestrate dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pisa, nell’ambito di un’operazione anticontraffazione, oltre 1300 magliette sportive recanti le effigi e i marchi artefatti di note squadre di calcio militanti nelle massime divisioni europee e non solo.Sette le persone, tutte di Pisatoday.it - Blitz nell'area monumentale: sequestrate oltre 1300 maglie sportive false Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pisa,’ambito di un’operazione anticontraffazione,tterecanti le effigi e i marchi artefatti di note squadre di calcio militantie massime divisioni europee e non solo.Sette le persone, tutte di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz nel Napoletano - sequestrate oltre 800 dosi di crack - it. Tempo di lettura: < 1 minutoTraffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. Ad Acerra dove i militari della locale stazione e della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato un 52enne del posto: durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato 30 dosi di crack, è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. (Anteprima24.it)

Blitz antidroga nel Napoletano - sequestrate oltre 800 dosi di crack - Il maxi sequestro di crack da parte dei carabinieri è avvenuto nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra, in provincia di Napoli. Traffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. (2anews.it)

Droga a Casalnuovo - sequestrate oltre 100 dosi di cocaina - Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, i militari della locale Tenenza dei Carabinieri, guidati dal comandante Mirco Granocchia, hanno setacciato l’area 219 ed il Parco Macello. D. . Continuano i controlli dei Carabinieri a Casalnuovo, al setaccio l’area 219 ed il Parco Macello Casalnuovo di Napoli. (Impresaitaliana.net)