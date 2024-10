Avetrana: slitta l’avvio della serie, i produttori “faranno valere le proprie ragioni” Dopo la decisione del tribunale di Taranto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La serie “Avetrana- Qui non è Hollywood” non andrà in onda il 25 ottobre sulla piattaforma streaming. La casa di produzione Groenlandia e Disney comunicano che “per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal tribunale di Taranto, il lancio della serie è rinviato” precisando che “le parti non concordano con la decisione del tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”.(norbaonline.it) L'articolo Avetrana: slitta l’avvio della serie, i produttori “faranno valere le proprie ragioni” <small class="subtitle">Dopo la decisione del tribunale di Taranto</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Avetrana: slitta l’avvio della serie, i produttori “faranno valere le proprie ragioni” Dopo la decisione del tribunale di Taranto Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La- Qui non è Hollywood” non andrà in onda il 25 ottobre sulla piattaforma streaming. La casa di produzione Groenlandia e Disney comunicano che “per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti daldi, il lancioè rinviato” precisando che “le parti non concordano con ladellenelle sedi competenti”.(norbaonline.it) L'articolo, ile” ladeldi proviene da Noi Notizie..

