A Bergamo le «Audizioni d’Organo» sulle orme di una grande tradizione francese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da ottobre a maggio, una domenica al mese alle 17, l’organo Locatelli della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di Bergamo diventerà protagonista di una rassegna con giovani interpreti di tutta Italia. L’obiettivo della kermesse è valorizzare la qualità dello strumento, favorendo una manutenzione costante Ecodibergamo.it - A Bergamo le «Audizioni d’Organo» sulle orme di una grande tradizione francese Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da ottobre a maggio, una domenica al mese alle 17, l’organo Locatelli della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano didiventerà protagonista di una rassegna con giovani interpreti di tutta Italia. L’obiettivo della kermesse è valorizzare la qualità dello strumento, favorendo una manutenzione costante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gori scelto quale punto di riferimento del Parlamento Europeo per i rapporti con la Tunisia - Giorgio Gori sarà la figura di riferimento per il Parlamento Europeo per quel che riguarda i rapporti con la Tunisia durante l’arco della legislatura 2024-2029. L’annuncio è arrivato nella giornata di ... (bergamonews.it)

A Bergamo le «Audizioni d’Organo» sulle orme di una grande tradizione francese - B ergamo, la « Città degli organi »: qui risplende il fascino dei grandi strumenti e dei grandi artigiani che li hanno realizzati nel corso dei secoli, che hanno arricchito le liturgie con le loro not ... (ecodibergamo.it)

Sanremo Giovani, da Bergamo quattro voci in corsa - Da mercoledì 23 ottobre le audizioni a Roma per Arianna Rozzo, Valeria Fusarri, Giorgio Galimberti e Alessia Gerardi ... (bergamo.corriere.it)