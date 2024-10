Zonawrestling.net - WWE: Tony D’Angelo e Oba Femi pronti per un match estremo con condizione speciale a Halloween Havoc

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha fatto l’impossibile e ha sconfitto Obaper diventare il Campione Nordamericano di NXT. I due si affronteranno di nuovo a, e sembra che unasia stata stabilita per il. Nell’episodio della scorsa notte di NXT,ha attaccato brutalmente Luca Crusifino, mentre Adriana Rizzo è stata aggredita nel backstage. Naturalmente, i fan hanno capito quanto la rivalità trasia seria. Scontro epico in arrivo:vs ObaLa General Manager di NXT, Ava, ha poi pubblicato un post su X rivelando cheaveva richiesto che il prossimotitolato fosse deciso per schienamento, con tavoli, scale e sedie consentiti come armi.