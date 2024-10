Windows e ARM, arrivano Blender, Cubase e driver audio. Il grande lavoro di Microsoft e Qualcomm sul software (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ad un anno dal lancio di Snapdragon X Elite Qualcomm decide di non lanciare un nuovo processore per la piattaforma Windows on ARM. Il lavoro si sposta sul software, dove continua il lavoro serrato con Microsoft per migliorare la compatibilità . arrivano nuove app native. Dday.it - Windows e ARM, arrivano Blender, Cubase e driver audio. Il grande lavoro di Microsoft e Qualcomm sul software Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ad un anno dal lancio di Snapdragon X Elitedecide di non lanciare un nuovo processore per la piattaformaon ARM. Ilsi sposta sul, dove continua ilserrato conper migliorare la compatibilità .nuove app native.

