Liberoquotidiano.it - "Voleva il mio posto a Ballando": Selvaggia Lucarelli punta il dito, chi finisce sotto accusa

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La conferma arriva dalla diretta interessata: Sonia Bruganelli aveva manifestato il desiderio di sostituirenella giuria dicon le Stelle. Questa indiscrezione circolava da qualche giorno sui social e ha trovato conferma attraverso le parole della stessa, che ha chiarito la questione nella sua newsletter pubblicata sul suo sito "Vale Tutto". Sonia Bruganelli, che oggi partecipa allo show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1 come concorrente, aveva cercato di ottenere un ruolo come giurata nel 2022, in un periodo in cui il ritorno dinel programma era incerto.