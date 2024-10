Tvzap.it - Vincenzo, chi è il militare 45enne trovato morto nel lago

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non ce l'ha fatta ilche è finito con il paracadute neldi Bolsena: è statooggi, mercoledì 23 ottobre 2024. Il suo corpo è stato individuato e recuperato i sommozzatori dei vigili del fuoco nella notte: il cadavere dell'uomo era adagiato sul fondo del, a 25 metri di profondità. Ilera scomparso ieri, dopo essersi lanciato dall'elicottero durante un'esercitazione che simulava un salvataggio in acqua. Chi è la vittima di questo tremendo incidente? (Continua dopo le foto) L'incidente con il paracadute L'incidente si è verificato durante la giornata di ieri, martedì 22 ottobre 2024. "Era in corso una esercitazione con l'elicottero, i militari che si immergevano in acqua.