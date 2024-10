Vers. 12.13.4 – Apple rilascia una nuova versione di iTunes per Mac e Windows (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Apple rilascia una nuova Versione aggiornata di iTunes la 12.13.4 per Mac e Windows. Apple rilascia per tutti i suoi dispositivi una nuova Versione aggiornata di iTunes, la 12.13.4. Ricordo a tutti, che da questa Versione in poi, non si potranno effettuare più i Downgrade degli aggiornamenti iOS. iTunes 12.13.4 sia per Mac che per L'articolo Vers. 12.13.4 – Apple rilascia una nuova Versione di iTunes per Mac e Windows proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK Tuttohackintoshcydiajailbreak.org - Vers. 12.13.4 – Apple rilascia una nuova versione di iTunes per Mac e Windows Leggi tutta la notizia su Tuttohackintoshcydiajailbreak.org (Di mercoledì 23 ottobre 2024)unaione aggiornata dila 12.13.4 per Mac eper tutti i suoi dispositivi unaione aggiornata di, la 12.13.4. Ricordo a tutti, che da questaione in poi, non si potranno effettuare più i Downgrade degli aggiornamenti iOS.12.13.4 sia per Mac che per L'articolo. 12.13.4 –unaione diper Mac eproviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vers. 12.13.3 – Apple rilascia una nuova versione di iTunes per Mac e Windows - Apple rilascia una nuova versione aggiornata di iTunes la 12.13.3 per Mac e Windows. Apple rilascia per tutti i suoi dispositivi una nuova versione aggiornata di iTunes, la 12.13.3. Ricordo a tutti, che da questa versione in poi, non si potranno ... (Tuttohackintoshcydiajailbreak.org)

Google rilascia la versione AOSP di Android 15 - in attesa dell’aggiornamento per i Pixel - Google rilascia il codice sorgente di Android 15, con alcune settimane di anticipo rispetto al rilascio della versione stabile per gli smartphone Pixel. L'articolo Google rilascia la versione AOSP di Android 15, in attesa dell’aggiornamento per i ... (Tuttoandroid.net)