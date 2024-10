Un lavoro per cambiare strada, la seconda occasione di un ex detenuto: sarà manutentore in un impianto sportivo fiorentino / FOTO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDiventare specialista in manutenzioni di impianti sportivi per rimettersi in carreggiata. Dopo il carcere, quello di fiorentino di Sollicciano in particolare, grazie a un progetto della Uisp che ha permesso a C.B., di origine albanese Firenzetoday.it - Un lavoro per cambiare strada, la seconda occasione di un ex detenuto: sarà manutentore in un impianto sportivo fiorentino / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDiventare specialista in manutenzioni di impianti sportivi per rimettersi in carreggiata. Dopo il carcere, quello didi Sollicciano in particolare, grazie a un progetto della Uisp che ha permesso a C.B., di origine albanese

Un lavoro per cambiare strada, la seconda occasione di un ex detenuto: sarà manutentore in un impianto sportivo fiorentino / FOTO - Dopo il carcere, quello di fiorentino di Sollicciano in particolare ... "Sono fiero e contento di poter avere questa nuova occasione. Il lavoro per noi detenuti è fondamentale, soprattutto poterlo ... (firenzetoday.it)

