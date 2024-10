Ultima Generazione: rigettata la richiesta di sorveglianza speciale per Giacomo Baggio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ultima Generazione, Roma: Sconfitto il governo intimidatorio con chi protesta ed è minaccioso verso la Magistratura Roma 23.10.2024: Proprio nei giorni in cui il governo ha attaccato duramente la Magistratura, è arrivata la sentenza con cui il Tribunale di Roma lunedì 21 ottobre, ha rigettato sorveglianza speciale per Giacomo Baggio, consulente legale e membro di Ultima Generazione, a seguito del processo svoltosi il 14 ottobre. La richiesta, per un periodo di due anni, era stata avanzata dalla Questura di Roma sulla base della presunta “pericolosità sociale” di Giacomo. Pericolosità che il Tribunale non riconosce, come riportato dal decreto con cui è stata comunicato il respingimento della richiesta che: “Il Tribunale ritiene che nel caso in esame manchino quegli elementi di fatto su cui deve necessariamente fondarsi il giudizio di pericolosità sociale. Puntomagazine.it - Ultima Generazione: rigettata la richiesta di sorveglianza speciale per Giacomo Baggio Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), Roma: Sconfitto il governo intimidatorio con chi protesta ed è minaccioso verso la Magistratura Roma 23.10.2024: Proprio nei giorni in cui il governo ha attaccato duramente la Magistratura, è arrivata la sentenza con cui il Tribunale di Roma lunedì 21 ottobre, ha rigettatoper, consulente legale e membro di, a seguito del processo svoltosi il 14 ottobre. La, per un periodo di due anni, era stata avanzata dalla Questura di Roma sulla base della presunta “pericolosità sociale” di. Pericolosità che il Tribunale non riconosce, come riportato dal decreto con cui è stata comunicato il respingimento dellache: “Il Tribunale ritiene che nel caso in esame manchino quegli elementi di fatto su cui deve necessariamente fondarsi il giudizio di pericolosità sociale.

