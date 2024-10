Thuram al 93', l'Inter vince in casa dello Young Boys (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nerazzurri a quota 7 punti in classifica. BERNA (SVIZZERA) - L'Inter, rimaneggiata e poco brillante, acciuffa nel finale una vittoria pesante contro lo Young Boys. Sul sintetico del Wankdorf, l'eroe della serata è il subentrato Thuram, il cui gol al 93' piega la formazione svizzera. Per lunghi tratt Ilgiornaleditalia.it - Thuram al 93', l'Inter vince in casa dello Young Boys Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nerazzurri a quota 7 punti in classifica. BERNA (SVIZZERA) - L', rimaneggiata e poco brillante, acciuffa nel finale una vittoria pesante contro lo. Sul sintetico del Wankdorf, l'eroe della serata è il subentrato, il cui gol al 93' piega la formazione svizzera. Per lunghi tratt

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys-Inter 0-1 - Thuram allo scadere regala la vittoria a Inzaghi - I nerazzurri espugnano Berna battendo 1-0 lo Young Boys grazie al gol, al 93', di Thuram. (Adnkronos) – Vittoria al fotofinish per l'Inter nella terza giornata di Champions League. Partita più complicata del previsto per Inzaghi, che si era messa ulteriormente in salita dopo il rigore sbagliato da Arnautovic a inizio ripresa, forse anche a […]. (Periodicodaily.com)

Inter, record storico in Champions: prima volta nella storia - L`Inter soffre molto a Berna contro lo Young Boys, ma ottiene i tre punti grazie al guizzo di Thuram a tempo scaduto su assist di Dimarco. Decisivi i titolari inseriti. (calciomercato.com)

Inter, Inzaghi: "La squadra ha avuto un grande cuore, ci abbiamo creduto fino alla fine" - Dopo la vittoria in extremis contro lo Young Boys in Champions ... "Il peso dei cambi? Dimarco, Lautaro e Thuram sono entrati bene in campo come altri giocatori domenica a Roma. Ho una rosa attrezzata ... (sportmediaset.mediaset.it)

Inzaghi: “Abbiamo avuto grande cuore”, poi su Arnautovic - Champions League, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita contro lo Young Boys. L’Inter di Simone Inzaghi vince allo scadere non brilla allo Stade du Suisse contro un organi ... (spaziointer.it)