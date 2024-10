Lanazione.it - Subbiano, il Comune sostiene l’emergenza sociale, integra il contributo della Regione per i canoni di locazione

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – In un momento socio economico difficile per molte famiglie, l’Amministrazione Comunale diha predisposto il bando pubblico per l’assegnazione di contributi adzione deidiper l’ anno 2024 e aumentato di 10.000 euro di risorse di bilancio il fondo destinato aldallaToscana. Il termine per la presentazione delle domande scade il 14 novembre prossimo. “Con l’introduzione dell’Assegno di Inclusione, purtroppo per questo anno è stata destinata una somma irrisoria al nostro” commenta il Sindaco Ilaria Mattesini” il nostro obbiettivo è quello di rispondere concretamente alle difficoltà economiche in cui si trovano molte famiglie, per questo abbiamo cercato dire il fondo destinato al pagamento deidi