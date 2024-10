Sostegno alla casa di Nazareth (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre nuovo evento per sostenere la mensa di solidarietà di casa Nazareth. Il Gruppo Vocale Contrattempo si esibirà al Teatro Cristallo di Breccia, in via Malvito 3, con un repertorio di brani musicali in stile "a cappella", realizzati cioè con le sole voci, senza l’accompagnamento di strumenti musicali. La campagna di sensibilizzazione "Dona un pasto caldo con soli 4 euro", sostenere la mensa di solidarietà di via Don Luigi Guanella, continua e si arricchisce di nuove occasioni di festa e di condivisione. L’ingresso è libero con offerta, ed è gradita la prenotazione alla segreteria della Caritas diocesana. Ilgiorno.it - Sostegno alla casa di Nazareth Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre nuovo evento per sostenere la mensa di solidarietà di. Il Gruppo Vocale Contrattempo si esibirà al Teatro Cristallo di Breccia, in via Malvito 3, con un repertorio di brani musicali in stile "a cappella", realizzati cioè con le sole voci, senza l’accompagnamento di strumenti musicali. La campagna di sensibilizzazione "Dona un pasto caldo con soli 4 euro", sostenere la mensa di solidarietà di via Don Luigi Guanella, continua e si arricchisce di nuove occasioni di festa e di condivisione. L’ingresso è libero con offerta, ed è gradita la prenotazionesegreteria della Caritas diocesana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mensa di solidarietà . Aiuto a Casa Nazareth - Nel periodo gennaio-agosto 2024 gli accessi totali sono stati ben 52. L’appuntamento rientra nell’annuale programmazione di iniziative per far conoscere e garantire continuità a questo importante servizio che in questi anni si è consolidato e, grazie ai suoi operatori e agli oltre 250 volontari, ha visto crescere in modo costante il numero degli ospiti – italiani e stranieri - che ogni giorno lo ... (Ilgiorno.it)

Como - nuovo evento per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth : serve 67mila pasti l’anno - . Nel periodo gennaio-agosto 2024 gli accessi totali sono stati ben 52. Sabato 21 settembre, alle 11. Al termine dell’esibizione è previsto un momento conviviale con degustazione offerta dai volontari della mensa. 580, con una media giornaliera di 215 presenze (114 pasti distribuiti a pranzo e 101 a cena). (Ilgiorno.it)

Como - in coda a Casa Nazareth : la mensa della solidarietà ha garantito un pasto a tutti - richieste in aumento del 35% - Nei primi otto mesi dell’anno gli accessi totali sono stati 52. Numeri mai raggiunti alla mensa, determinati in parte anche dalla temporanea sospensione del servizio delle suore vincenziane di via Tatti. 921 euro è stato coperto dalla Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus. Nel 2023 per la mensa sono stati spesi 267. (Ilgiorno.it)