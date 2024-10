Se la definiscono una delle royal più eleganti d'Europa un motivo ci sarà. E quegli orecchini sono un omaggio alle nozze con re Frederik (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il venticinquestimo anniversario delle ambasciate nordiche a Berlino è stato celebrato con un’elegante cena di Stato al palazzo Bellevue, che ha visto la partecipazione delle famiglie reali di Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda. La regina Mary di Danimarca ha fatto onore titolo di una delle reali più eleganti d’Europa, incantando con un look raffinato e sofisticato. Accompagnata dal marito, re Frederik X, la sovrana ha brillato accanto ai principali rappresentanti dei paesi scandinavi, sottolineando l’importanza della cooperazione tra le nazioni nordiche. Iodonna.it - Se la definiscono una delle royal più eleganti d'Europa un motivo ci sarà. E quegli orecchini sono un omaggio alle nozze con re Frederik Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il venticinquestimo anniversarioambasciate nordiche a Berlino è stato celebrato con un’elegante cena di Stato al palazzo Bellevue, che ha visto la partecipazionefamiglie reali di Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda. La regina Mary di Danimarca ha fatto onore titolo di unareali piùd’, incantando con un look raffinato e sofisticato. Accompagnata dal marito, reX, la sovrana ha brillato accanto ai principali rappresentanti dei paesi scandinavi, sottolineando l’importanza della cooperazione tra le nazioni nordiche.

