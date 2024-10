Lanazione.it - Sasha Mencaroni ai campionati mondiali Youth in Colorado

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si sta allenando con la Nazionale al centro federale di Assisi per prepararsi aicategoriache si disputeranno dal prossimo 25 di ottobre, inal Pueblo Convention Center di Pueblo. Il portacolori lucchese è stato inserito nella lista degli otto pugili convocati per la massima competizione mondiale della nobile arte, come titolare nella categoria 50kg. Un risultato importantissimo per l’allievo di Giulio Monselesan, che, dopo essersi finalmente sbloccato sui ring internazionali lo scorso giugno, aggiudicandosi la vittoria del prestigioso torneo Miroslav Petrovic a Kumonovo, Macedonia, ma anche il premio come miglior pugile della competizione, proverà l’assalto ad un podio ben più prestigioso.