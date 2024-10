Poste Italiane, stop alla vendita della seconda tranche quote (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Posticipata la vendita della seconda tranche del capitale di Poste Italiane, inizialmente prevista per il 21 ottobre. L’offerta pubblica di vendita, che riguarda una quota pari al 14 per cento, sarà avviata in una fase successiva. Nei giorni scorsi, il titolo del gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante raggiunge un massimo storico a Piazza Affari, toccando i 13 euro per azione e una capitalizzazione di 17 miliardi di euro. Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, spiega le ragioni del rinvio in Parlamento, chiarendo che “Blackrock non c’entra assolutamente nulla”. Meloni ha sottolineato che si tratta della cessione di una quota di minoranza, rivolta principalmente ai piccoli risparmiatori italiani e ai dipendenti di Poste. “Il gruppo deve rimanere nelle mani degli italiani, ed è in questa direzione che il Governo sta lavorando”, aggiunge. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Posticipata ladel capitale di, inizialmente prevista per il 21 ottobre. L’offerta pubblica di, che riguarda una quota pari al 14 per cento, sarà avviata in una fase successiva. Nei giorni scorsi, il titolo del gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante raggiunge un massimo storico a Piazza Affari, toccando i 13 euro per azione e una capitalizzazione di 17 miliardi di euro. Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, spiega le ragioni del rinvio in Parlamento, chiarendo che “Blackrock non c’entra assolutamente nulla”. Meloni ha sottolineato che si trattacessione di una quota di minoranza, rivolta principalmente ai piccoli risparmiatori italiani e ai dipendenti di. “Il gruppo deve rimanere nelle mani degli italiani, ed è in questa direzione che il Governo sta lavorando”, aggiunge.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dedicate a Eraldo Pecci e ai Forever Ultras : saranno in vendita ed esposte da sabato. Ecco due nuove figurine solidali - Prima edizione in tiratura numerata 375 copie, pari alla somma delle presenze di Pecci con Bologna e Torino. In via del tutto eccezionale sarà possibile scegliere anche il numero sequenziale da 1 a 500, tra le copie ancora disponibili. Il 6 ottobre 1974 viene esposto per la prima volta allo stadio lo striscione Ultras: sono nati così i Forever Ultras che proprio prima della partita Bologna-Parma hanno festeggiato i 50 anni. (Sport.quotidiano.net)

Collocamento azioni Poste a Novembre, ma ci saranno altre interessanti emissioni in Borsa e privatizzazioni di aziende di Stato - Le privatizzazioni che il governo ha in programma per il triennio 2024-2026 puntano a raccogliere risorse pari a 1% del PIL italiano. (businessonline.it)

Action apre a Modugno (Bari): assunzioni per Addetti Vendita - Nuove assunzioni Action in Puglia per la prossima apertura di un negozio a Modugno (Bari). I posti di lavoro da coprire sono rivolti ad Addetti Vendita. Ecco cosa sapere e come candidarsi. (ticonsiglio.com)

Poste Italiane: sospeso il collocamento di nuove azioni - Collocamento azioni Poste Italiane: ufficiale lo stop temporaneo all'offerta pubblica di vendita delle quote MEF, emissione rimandata. (pmi.it)