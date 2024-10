Piantedosi in difesa delle forze dell’Ordine dopo rapporto Ecri: “Sono baluardi della democrazia” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rivendica un certo rispetto che deve essere portato all'Italia e alle decisioni che da essa vengono prese, in riferimento al rapporto Ecri pubblicato ieri dal Consiglio d'Europa L'articolo Piantedosi in difesa delle forze dell’Ordine dopo rapporto Ecri: “Sono baluardi della democrazia” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Piantedosi in difesa delle forze dell’Ordine dopo rapporto Ecri: “Sono baluardi della democrazia” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un'intervista rilasciata al CorriereSera, il ministro dell'Interno Matteorivendica un certo rispetto che deve essere portato all'Italia e alle decisioni che da essa vengono prese, in riferimento alpubblicato ieri dal Consiglio d'Europa L'articoloin: “” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti dalla Slovenia - i conti non tornano. Un rapporto smentisce Piantedosi e denuncia l’abbandono in strada dei richiedenti asilo - Mentre l’Italia e l’Europa seguono quanto accade in Albania dove sono appena arrivati i 16 migranti destinati ai nuovi centri costruiti dal governo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fornito alcuni dati sul flusso che percorre le rotte ... (Ilfattoquotidiano.it)