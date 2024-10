Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna dopo quella di Montecarlo di venerdì scorso. oggi, mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30, la Belgrade Arena sarà teatro della sfida tra il Partizan e le V-nere per la quinta giornata della regular season 2024-2025. I bolognesi sono ancora alla ricerca del primo successo in Europa, con quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare all’ultimo posto in graduatoria nonostante i punti pesanti di fuoriclasse del calibro di Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier. Servono però i canestri anche del neo-acquisto Will Clyburn, che deve ancora esprimere al meglio il suo potenziale dopo il suo arrivo in estate in Emilia. Oasport.it - Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda trasferta consecutiva inper ladopo quella di Montecarlo di venerdì scorso., mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30, la Belgrade Arena sarà teatro della sfida tra ile le V-nere per la quinta giornata della regular season 2024-2025. I bolognesi sono ancora alla ricerca del primo successo in Europa, con quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare all’ultimo posto in graduatoria nonostante i punti pesanti di fuoriclasse del calibro di Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier. Servono però i canestri anche del neo-acquisto Will Clyburn, che deve ancora esprimere al meglio il suo potenziale dopo il suo arrivo in estate in Emilia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - la Virtus Bologna fa visita al Partizan Belgrado in Eurolega. Serve un’impresa per centrare la prima vittoria stagionale - Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna. Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con un bilancio finora negativo di quattro sconfitte in altrettante partite fin qui disputate che ha relegato la compagine bolognese all’ultimo posto in classifica dietro anche all’Olimpia Milano che ha un record di 1-3. (Oasport.it)

Virtus in campo contro il Partizan : dove vedere la partita in tv - “Dobbiamo giocare duramente per 40 minuti cercando di conquistare la prima vittoria. Arbitri - Direzione di gara di Partizan-Virtus affidata a Perez, Garcia e Konstantinovs. C’è bisogno di una scintilla, di una scossa che possa dare il via alla stagione continentale dei bianconeri. Se giocheremo insieme, in modo intelligente e di squadra, non credo che la presenza del pubblico possa ... (Sport.quotidiano.net)

La Virtus vuole il ’posto fisso’ in Europa. Stella Rossa e Partizan fanno la voce grossa - Tra le realtà che hanno gli stessi obiettivi sportivi e politici della V nera ci sono le due squadre di Belgrado, Stella Rossa e Partizan. L’idea di costruire un roster che abbia un equilibrio migliore rispetto alla squadra precedente è già una base di partenza così come il fatto che i tre nuovi volti italiani, Nikola Akele, Momo Diouf e Riccardo Visconti, per un motivo o per un altro sono a ... (Ilrestodelcarlino.it)