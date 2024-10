"Ora vincere e basta. Per un vero rilancio" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Se firmo per il pari? Nemmeno se affrontassimo la Juventus". Forte e chiaro il messaggio lanciato ai suoi da Marco Mariotti in vista di San Marino-Prato, in programma oggi (calcio d’avvio alle 15) e valevole per l’ottavo turno del girone D di serie D. Dopo il pareggio nel derby con la Pistoiese, che ha stoppato la serie di tre sconfitte consecutive dei lanieri, Remedi e compagni devono cercare di tornare alla vittoria, che manca dalla prima giornata di campionato (2-1 in casa del Ravenna). "Dovremo avere la stessa determinazione e voglia di vincere di domenica scorsa - sottolinea mister Mariotti - Per aumentare le nostre probabilità di successo è fondamentale innalzare il numero delle occasioni nitide da rete: contro la Pistoiese ne abbiamo costruite tre, ma occorre salire almeno a sei/sette a partita. Lanazione.it - "Ora vincere e basta. Per un vero rilancio" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Se firmo per il pari? Nemmeno se affrontassimo la Juventus". Forte e chiaro il messaggio lanciato ai suoi da Marco Mariotti in vista di San Marino-Prato, in programma oggi (calcio d’avvio alle 15) e valevole per l’ottavo turno del girone D di serie D. Dopo il pareggio nel derby con la Pistoiese, che ha stoppato la serie di tre sconfitte consecutive dei lanieri, Remedi e compagni devono cercare di tornare alla vittoria, che manca dalla prima giornata di campionato (2-1 in casa del Ravenna). "Dovremo avere la stessa determinazione e voglia didi domenica scorsa - sottolinea mister Mariotti - Per aumentare le nostre probabilità di successo è fondamentale innalzare il numero delle occasioni nitide da rete: contro la Pistoiese ne abbiamo costruite tre, ma occorre salire almeno a sei/sette a partita.

