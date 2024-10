Napoli: a 16 anni uccide l’amico d’infanzia e brucia il suo corpo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il quartiere di Pianura, nella periferia occidentale di Napoli, è stato teatro di un orribile omicidio. Gennaro Ramondino, un ventenne del luogo, è stato ucciso e dato alle fiamme da un ragazzo di 16 anni, suo amico d’infanzia. Il giovane killer, arrestato poco dopo, avrebbe agito su ordine del clan camorristico della zona, in un contesto di faide legate al traffico di droga. Affari di Clan: Dietro l’Omicidio Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe legato a “questioni di affari” inerenti lo spaccio di stupefacenti. Nonostante i tentativi dell’ultimo momento da parte di altri membri del gruppo criminale per evitare l’omicidio, il 16enne ha eseguito l’ordine senza esitazioni. Il motivo del ripensamento del clan riguardo al delitto, infatti, avrebbe una motivazione. Thesocialpost.it - Napoli: a 16 anni uccide l’amico d’infanzia e brucia il suo corpo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il quartiere di Pianura, nella periferia occidentale di, è stato teatro di un orribile omicidio. Gennaro Ramondino, un ventenne del luogo, è stato ucciso e dato alle fiamme da un ragazzo di 16, suo amico. Il giovane killer, arrestato poco dopo, avrebbe agito su ordine del clan camorristico della zona, in un contesto di faide legate al traffico di droga. Affari di Clan: Dietro l’Omicidio Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe legato a “questioni di affari” inerenti lo spaccio di stupefacenti. Nonostante i tentativi dell’ultimo momento da parte di altri membri del gruppo criminale per evitare l’omicidio, il 16enne ha eseguito l’ordine senza esitazioni. Il motivo del ripensamento del clan riguardo al delitto, infatti, avrebbe una motivazione.

