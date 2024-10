Milan-Bruges, il momento del debutto di Camarda in Champions League | VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Camarda è entrato al 75' di Milan-Bruges al posto di Álvaro Morata, facendo così il suo debutto in Champions League. Il VIDEO Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha battuto per 3-1 il Bruges nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Reti di Christian Pulisic e Kyriani Sabbe prima della doppietta di Tijjani Reijnders. Al 75', entrando per Álvaro Morata, ha fatto il suo debutto in Champions con il Milan, a 16 anni e 226 giorni, anche il giovane Francesco Camarda. Ecco il momento nel VIDEO di 'Sky Sport' Pianetamilan.it - Milan-Bruges, il momento del debutto di Camarda in Champions League | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francescoè entrato al 75' dial posto di Álvaro Morata, facendo così il suoin. IlIeri sera, a 'San Siro', ildi Paulo Fonseca ha battuto per 3-1 ilnella terza giornata della Fase Campionato della2024-2025. Reti di Christian Pulisic e Kyriani Sabbe prima della doppietta di Tijjani Reijnders. Al 75', entrando per Álvaro Morata, ha fatto il suoincon il, a 16 anni e 226 giorni, anche il giovane Francesco. Ecco ilneldi 'Sky Sport'

