Meteo | Previsioni per giovedì 24 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per giovedì 24 ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo

