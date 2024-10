Quotidiano.net - Meloni: “Migranti in Albania? Il protocollo funzionerà”. E sui giudici: menefreghismo per la volontà popolare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La manovra 2025? "Non aumenta le tasse" e mantiene "i conti in ordine". IItalia-per i centri? ". Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà". La mail del giudice Patarnello? "Una politica forte, che non ha scheletri nell'armadio, è un problema per molti, per tutti coloro che sulla debolezza della politica hanno costruito imperi". La premier Giorgiaparla a 360° dei temi caldi di questi giorni, intervistata alla festa per gli 80 anni de Il Tempo. Il presidente del Consiglio Giorgiadurante lÕevento per celebrare gli 80 anni del quotidiano "Il Tempo" presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM), Roma, 23 ottobre 2024.