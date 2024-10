Thesocialpost.it - Maurizio Misciali muore all’inizio della giornata di lavoro: travolto da un mezzo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa mattina, a Galatina, in provincia di Lecce, si è verificato un tragico incidente sulin cui ha perso la vita, 47 anni, residente nella frazione di Collemeto. L’uomo è rimasto schiacciato da un camion in manovra, appena arrivato sul cantiere dove stava per essere montata un’impalcatura destinata ai lavori di ristrutturazionefacciata di un edificio in via Modena. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio era impegnato nelle fasi preliminari dei lavori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è statodalpesante. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.